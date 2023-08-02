Сычёв признался, что ему было сложно конкурировать с Дрогба в «Марселе»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв объяснил, почему не смог закрепиться в основном составе «Марселя».

«Это жизнь. Дебютный сезон я отыграл нормально, затем поменялся состав. Случается такое, что проигрываешь конкуренцию другому нападающему. А, насколько вы знаете, им был Дидье Дрогба, у которого залетало абсолютно всё. Не считаю данный этап неудачным. Получил опыт и предложения от иных европейских клубов, но принял решение вернуться в Россию», — заявил Сычёв в интервью RT.

Ранее Сычёв сообщил, что хотел бы вернуться в большой футбол в роли руководителя.