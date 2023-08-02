Узнать больше

Сычёв признался, что ему было сложно конкурировать с Дрогба в «Марселе»

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв объяснил, почему не смог закрепиться в основном составе «Марселя».
Сычёв признался, что ему было сложно конкурировать с Дрогба в «Марселе»
  • Gettyimages.ru

«Это жизнь. Дебютный сезон я отыграл нормально, затем поменялся состав. Случается такое, что проигрываешь конкуренцию другому нападающему. А, насколько вы знаете, им был Дидье Дрогба, у которого залетало абсолютно всё. Не считаю данный этап неудачным. Получил опыт и предложения от иных европейских клубов, но принял решение вернуться в Россию», — заявил Сычёв в интервью RT.

Ранее Сычёв сообщил, что хотел бы вернуться в большой футбол в роли руководителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить