Сычёв: моя нынешняя цель — получить должность футбольного функционера

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв сообщил, что хотел бы вернуться в большой футбол в роли руководителя.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении. Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше время покажет, куда жизнь занесёт», — заявил Сычёв в интервью RT.

Для чемпиона России в составе московского «Локомотива» важно оставаться в футболе как можно дольше. Сычёв признался, что он не привязан ни к какому конкретному клубу.

«Главное — добиться результата и продолжать развиваться. Я, кстати, сказал бы, что сейчас существует обратная тенденция: в футболе очень много неспортивных людей. Отсюда большое количество управленческих ошибок. Их можно было бы избежать, если бы они обладали футбольным опытом, ведь именно он позволяет справляться с серьёзными задачами», — добавил экс-форвард столичного «Спартака».

Ранее Сычёв заявил, что Артём Дзюба уже не вернётся в сборную России.