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Винер высмеяла девиз Олимпийских игр

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высмеяла девиз Олимпийских игр из-за отсутствия сильнейших россиян на турнирах.

«Девиз Олимпийских игр по Пьеру де Кубертену: «быстрее, выше и сильнее». Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?

Возможно ли стать легендой, выступая на Спартакиадах и Играх дружбы?Конечно! Мы говорим, что это не альтернативные соревнования, но они дружественные. Турнир для тех, кто хочет действительно соревноваться с сильнейшими и показать тот результат, который должен быть по теории Пьера де Кубертена. Поэтому ещё неизвестно, где девиз Олимпийских игр более востребован и выполняемый», — приводит слова Винер Sport24.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Винер разочаровало отношение мирового спорта к россиянам.

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