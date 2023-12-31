Винер разочаровало отношение мирового спорта к россиянам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала, что её разочаровало больше всего в 2023 году.

«В этом году у меня не было никаких разочарований. Было только то, что мировое спортивное сообщество так реагирует на российских спортсменов, которые были, во всяком случае, в художественной гимнастике», — заявила Винер Sport24.

22 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) на своём сайте убрала пункт, согласно которому форма российских гимнастов должна быть светло-синего оттенка. При этом одежда и инвентарь в художественной гимнастике, используемые нейтральными спортсменами или их обслуживающим персоналом, должны быть представлены на утверждение FIG.

В июле FIG объявила о допуске гимнастов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин пожелал отечественному футболу в наступающем 2024 году идти своим путём и искать что-то новое.