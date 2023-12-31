Сёмин: хочу пожелать нашему футболу в 2024-м идти своим путём и искать новое

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин пожелал отечественному футболу в наступающем 2024 году идти своим путём и искать что-то новое.

«Хочу пожелать нашему футболу в следующем году во многих моментах идти своим путём и искать что-то новое. Мне больше всего бы хотелось, чтобы у нас больше работали игроки, которые многое отдали для российского спорта. Надо давать шансы, чтобы каждый себя мог проявить», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил своё новогоднее пожелание всему российскому футболу.