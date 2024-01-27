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Вратарь «Спартака» Николаев — о рекорде: никто не любит очень много бросков

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Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев заявил, что установил личный рекорд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в дерби с московским «Динамо».

«Никто особо не любит, чтобы очень много бросали. Потому что в конце игры у меня набежало чуть ли не 60 сейвов. Это непросто. Такое очень редко происходит. У меня впервые за карьеру в КХЛ такое. Но я справился», — цитирует Николаева «Матч ТВ».

При этом 24-летний вратарь подчеркнул, что психологически чувствовал себя нормально.

«Они забивали, сравняли счет. Но ещё оставалось достаточно времени играть, плюс овертайм и буллиты. Нельзя расстраиваться. Я просто играл до конца», — добавил Николаев.

«Спартак» по буллитам победил московское «Динамо» (4:3) в КХЛ. Николаев отразил 59 бросков.

Красно-белые набрали 74 очка и занимают четвёртое место в таблице Запада. Бело-голубые (77) располагаются на второй позиции.

Ранее Николай Голдобин заявил, что без поддержки болельщиков было бы сложно показывать результативную игру.


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