Агент Гайича: Милан не боится конкуренции с Круговым

Раде Чалдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, высказался о конкуренции с Данилом Круговым.

«Милан не боится конкуренции и готов выкладываться на 200 процентов, чтобы приносить пользу ЦСКА», — приводит слова Чалдовича Metaratings.ru.

25-летний Круговой подписал контракт с москвичами до лета 2028 года. Соглашение с ним начнёт действовать с 4 июня 2024-го. Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2».

В текущем сезоне Гайич провёл за ЦСКА 24 матча, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

27-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Чалов сыграл свадьбу в Дубае.