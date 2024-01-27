Нападающий ЦСКА Чалов сыграл свадьбу в Дубае

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов женился на своей спутнице Валерии Федотовой в Дубае.

Чалов и его возлюбленная сыграли свадьбу в Дубае сразу после первого зимнего учебно-тренировочного сбора команды в ОАЭ. Фото возлюбленных опубликовано в социальных сетях.

Напомним, что нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач. Контракт Чалова с армейским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн.

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