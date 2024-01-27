Каннонье готов подраться с Чимаевым, если не получит бой за титул

Боец UFC Джаред Каннонье высказался о бое против визави чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Про Хамзата много говорят. Он и правда боец топ-уровня, это он уже доказал. Но он ещё не дрался ни с одним средневесом. Если мне не дадут бой с чемпионом, то я буду рад встретиться с Хамзатом», — сказал Каннонье в интервью The Schmo.

Чимаев 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее Чимаев выступил с обращением к руководителям UFC.