Чимаев: если UFC даст большие деньги, то мне плевать на пояс
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«Если они дадут мне большие деньги, то, конечно, мне плевать на чёртов пояс. Я готов к UFC 300, просто дайте мне знать», — цитирует Чимаева ESPN.
Боец 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».
Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.