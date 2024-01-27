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Бучневич: меня не волнуют мои набранные очки, главное — победа

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич высказался о победе над «Сиэтл Кракен» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бучневич: меня не волнуют мои набранные очки, главное — победа
  • AP
  • © Lindsey Wasson

«Меня не волнуют набранные мною очки. Мы одержали победу, мы получили очки — это важнее. Брэйден Шенн выдал мне такую передачу (в овертайме), что мне просто нужно было попасть в ворота», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ. 

Встреча проходила на «Климат Пледж Арене» в Сиэтле и завершилась в овертайме со счётом 4:3. Бучневич забросил две шайбы.

После 47 игр «Сент-Луис» набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл» с 50 очками располагается на 10-й строчке.

Ранее «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

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