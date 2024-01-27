Агент вратаря Диарра подтвердил информацию об интересе «Зенита»

Тауфик Халед, агент голкипера сборной Мали и «Янг Африканс» Джиги Диарра, высказался об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Зенит» заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом», — цитирует Халеда Sport24.

Как сообщает Аfricafoot, кроме «Зенита», вратарём интересуются турецкий «Касымпаша» и украинский «Днепр-1».

В текущем сезоне 28-летний малиец провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, пропустил три мяча и четыре раза сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в €200 тыс.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву.