Агент вратаря Диарра подтвердил информацию об интересе «Зенита»
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«Зенит» заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом», — цитирует Халеда Sport24.
Как сообщает Аfricafoot, кроме «Зенита», вратарём интересуются турецкий «Касымпаша» и украинский «Днепр-1».
В текущем сезоне 28-летний малиец провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, пропустил три мяча и четыре раза сыграл на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в €200 тыс.
Ранее сообщалось, что «Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву.