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СЭ: «Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву

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«Зенит» не собирается приобретать защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.
СЭ: «Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

По информации «СЭ», «Зенит» не выходил на «Динамо» с темой перехода игрока. Если же санкт-петербургский клуб захочет приобрести защитника, то предложенная сумма должна быть значительно выше, чем €5 млн.

Как сообщает Иван Карпов в Telegram-канале, сине-бело-голубые готовы предложить за 26-летнего футболиста €5 млн. Сам он хочет получать в «Зените» €1,4 млн в год.

Ранее Наир Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» популярным мемом.

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