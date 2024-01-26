СЭ: «Зенит» не обращался в «Динамо» по Скопинцеву

«Зенит» не собирается приобретать защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

По информации «СЭ», «Зенит» не выходил на «Динамо» с темой перехода игрока. Если же санкт-петербургский клуб захочет приобрести защитника, то предложенная сумма должна быть значительно выше, чем €5 млн.

Как сообщает Иван Карпов в Telegram-канале, сине-бело-голубые готовы предложить за 26-летнего футболиста €5 млн. Сам он хочет получать в «Зените» €1,4 млн в год.

Ранее Наир Тикнизян отреагировал на информацию о срыве трансфера в «Зенит» популярным мемом.