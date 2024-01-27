Кормье: Анкалаев кажется самым опасным соперником для Перейры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал мнение, что россиянин Магомед Анкалаев является опасным соперником для чемпиона организации в среднем весе Алекса Перейры.

«Перейра прямо сказал: «Я хочу драться с Джамалом Хиллом». Он не хочет иметь дел с Магомедом Анкалаевым. Потому что, если оценить ситуацию, Анкалаев кажется самым опасным соперником для Перейры. Он мог бы перевести бразильца в партер, особенно после того, как это успешно сделал Иржи Прохазка», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

14 января Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.