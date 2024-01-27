Кормье: Анкалаев кажется самым опасным соперником для Перейры
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«Перейра прямо сказал: «Я хочу драться с Джамалом Хиллом». Он не хочет иметь дел с Магомедом Анкалаевым. Потому что, если оценить ситуацию, Анкалаев кажется самым опасным соперником для Перейры. Он мог бы перевести бразильца в партер, особенно после того, как это успешно сделал Иржи Прохазка», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.
14 января Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.
Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.
Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.