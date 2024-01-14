Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером
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Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.
Таким образом, Анкалаев получил бонус в размере $50 тыс. после досрочной победы. Дополнительных поощрений также удостоились Джим Миллер, Маркус Макги и Брунно Феррейра.
Россиянин одержал 19-ю победу в карьере и прервал безвыигрышную серию из двух боёв (19-1-1).
Ранее сообщалось, что Анкалаев после победы над Уокером попросил бой за титул UFC.