Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Джонни Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234, который завершился в Лас-Вегасе (США).

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

Таким образом, Анкалаев получил бонус в размере $50 тыс. после досрочной победы. Дополнительных поощрений также удостоились Джим Миллер, Маркус Макги и Брунно Феррейра.

Россиянин одержал 19-ю победу в карьере и прервал безвыигрышную серию из двух боёв (19-1-1).

Ранее сообщалось, что Анкалаев после победы над Уокером попросил бой за титул UFC.