Анкалаев после победы над Уокером попросил бой за титул UFC
«Я готовился долго, просил реванш сразу, так как был готов. Но это не самое главное. Самое главное – я хочу биться за пояс», — заявил сказал Анкалаев после боя.
Боец отметил, что у него 10 поединков подряд без поражений.
«Я давно этого заслуживаю», — заявил он.
Бой завершился во втором раунде нокаутом.
На счету 31-летнего россиянин 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.
Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC в Лас-Вегасе.