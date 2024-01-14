Анкалаев после победы над Уокером попросил бой за титул UFC

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев прокомментировал победу над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке турнира Абсолютного борцовского чемпионата (UFC) Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Я готовился долго, просил реванш сразу, так как был готов. Но это не самое главное. Самое главное – я хочу биться за пояс», — заявил сказал Анкалаев после боя.

Боец отметил, что у него 10 поединков подряд без поражений.

«Я давно этого заслуживаю», — заявил он.

Бой завершился во втором раунде нокаутом.

На счету 31-летнего россиянин 19 побед, одна ничья и одно поражение в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что Анкалаев нокаутировал Уокера на турнире UFC в Лас-Вегасе.