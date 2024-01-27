Стало известно расписание матчей плей-офф Кубка России по футболу

Пресс-служба Кубка России по футболу опубликовала расписание матчей 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) и Пути регионов сезона-2023/24.

Ответные встречи Пути РПЛ и игры первого этапа Пути регионов пройдут с 12 по 14 марта.

Полностью расписание плей-офф смотрите в Telegram-канале Кубка России.

Ранее РПЛ представила расписание матчей первых туров 2024 года.