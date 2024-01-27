Карелин: Фёдор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты — победоносны в MMA
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«Какой вид спорта он представляет? Чемпион мира по боевому самбо? Самбист. То есть — российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Фёдор Емельяненко и Хабиб, что русские самбисты — неважно, какую из региональных школ они представляют, — победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований», — сказал Карелин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.