Карелин: Фёдор и Хабиб заложили утверждение, что русские самбисты — победоносны в MMA

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Исламе Махачеве.

«Какой вид спорта он представляет? Чемпион мира по боевому самбо? Самбист. То есть — российский самбист. Это продолжение утверждения, которое заложили Фёдор Емельяненко и Хабиб, что русские самбисты — неважно, какую из региональных школ они представляют, — победоносны в этом запутанном виде проведения соревнований», — сказал Карелин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев сообщил, что проведёт свой следующий поединок против Гэтжи 8 июня.