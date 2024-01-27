Первый тренер Медведева оценила игру теннисиста в полуфинале Australian Open

Екатерина Крючкова, первый тренер Даниила Медведева, считает, что россиянин проявил бойцовский характер в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с Александром Зверевым из Германии.

«Даня сумел перебороть Сашу, он стал использовать смену ритма, укороченные удары, уже вел свою игру. Зверев - немного тяжеловатый парень, он хорошо двигается, находится в хорошей форме, но бегать за укороченными для него непросто», — цитирует Крючкову ТАСС.

Она подчеркнул, что Медведев сломал немца своими бойцовскими качествами.

«Хочу его поздравить с выходом в финал», — добавил Крючкова.

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира составляет более $57,8 млн.

Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча Медведева с Синнером на Открытом чемпионате Австралии.