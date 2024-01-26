Чесноков считает, что Медведев замучил Зверева в полуфинале Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев одержал трудную победу над Александром Зверевым из Германии в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

«Медведев сначала играл не лучшим образом, много ошибался, давал двойные, но после второго сета началась настоящая заруба. В пятом сете Зверев развалился, он очень старался, но стал много ошибаться, у него кончилась энергия, а Медведев цеплялся, как осьминог, и просто замучил его», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он подчеркнул, что у Медведева особый настрой на Зверева.

«Он не может позволить себе проиграть ему. Как бы Зверев ни выходил вперёд, Медведев очень часто находил выход из безнадёжных ситуаций», — добавил Чесноков.

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира составляет более $57,8 млн.

Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от финального матча Медведева с Синнером на Открытом чемпионате Австралии.











