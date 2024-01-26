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Форвард «Факела» Марков вышел в прямой эфир из бани

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Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков вышел в эфир российского спортивного телеканала из бани.

«Всем привет. Простите, пожалуйста, у нас очень сжатые сроки на выходные, поэтому приходится включаться в эфир из бани. После серьёзных нагрузок нужно серьёзно восстанавливаться», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Футболист добавил, что находится в московских «Сандунах».

«Факел» провёл первый сбор с 12 по 24 января в турецком Белеке. Следующий состоится в Ларе (28 января — 8 февраля).

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, чем конкретно зарабатывает клуб.





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