Форвард «Факела» Марков вышел в прямой эфир из бани

Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков вышел в эфир российского спортивного телеканала из бани.

«Всем привет. Простите, пожалуйста, у нас очень сжатые сроки на выходные, поэтому приходится включаться в эфир из бани. После серьёзных нагрузок нужно серьёзно восстанавливаться», — цитирует игрока «Матч ТВ».

Футболист добавил, что находится в московских «Сандунах».

«Факел» провёл первый сбор с 12 по 24 января в турецком Белеке. Следующий состоится в Ларе (28 января — 8 февраля).

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, чем конкретно зарабатывает клуб.











