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Асхабадзе: радует, что второй сезон коммерция по доходам «Факела» превышает областные выплаты

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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос, чем конкретно зарабатывает клуб.
Асхабадзе: радует, что второй сезон коммерция по доходам «Факела» превышает областные выплаты
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Есть ряд партнёров, которые сотрудничают с нами многие годы. Но есть и новички, как «Эконива». Другая статья доходов — коммерческие активности, билетная программа. Но основные доходы — это то, что мы получаем от РПЛ за телеправа и сопутствующие с ними рекламные активности.

Ещё с ФНЛ мы внедрили чёткий KPI для сотрудников, который они должны выполнять. И в этом году сделали определённый скачок. Возможно, в плане сумм это выглядит не так масштабно в сравнении с топ-клубами, но мы нарабатываем базу для увеличения коммерческой базы: работаем с партнёрами, привлекаем новых спонсоров. Радует, что уже второй сезон коммерция по доходам превышает областные выплаты, и мы не хотим останавливаться на этом», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

В текущем сезоне «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее «Факел» объявил о переходе французского защитника Сенхаджи.

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