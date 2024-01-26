Матч чемпионата Бельгии «Андерлехт» — «Генк» будет переигран из-за ошибки судей
Дисциплинарный совет профессионального футбола согласился с аргументом о том, что официальные лица игры неправильно применили правила в эпизоде с пенальти. «Генк» надеется, что в ближайшее время будет определена дата для переигровки матча, говорится в пресс-релизе.
Ига состоялась 23 декабря в Брюсселе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что «Жирона» не сможет сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити».