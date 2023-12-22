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«Жирона» не сможет сыграть в Лиге чемпионов из-за «Манчестер Сити»

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Испанская «Жирона» не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщается на странице Curiosidades Europa в социальной сети Х, испанский клуб не сможет принять участия в турнире согласно действующим правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потому что принадлежит холдингу City Football Group, как и «Манчестер Сити».

После 18 туров испанской Ла Лиги «Жирона» набрала 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Реал Мадрид» по дополнительным показателям.

City Football Group, помимо «Манчестер Сити» и «Жироны», также владеет «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Палермо» (Италия), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити» (Уругвай), «Труа» (Франция), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Мумбаи Сити» (Индия) и «Баия» (Бразилия).

Ранее сообщалось, что «Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» в матче 18-го тура Ла Лиги.

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