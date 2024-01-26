Президент «Наполи» опроверг назначение Моуринью

Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что португалец Жозе Моуринью не станет главным тренером команды из Неаполя.

«Моуринью не имеет никакого отношения к «Наполи». Он очень весёлый и импульсивный тренер, но я чувствую, что его судьба за пределами Италии. И уж точно не в «Наполи», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Моуринью конфликтовал с рядом игроков «Ромы» незадолго до своего ухода.