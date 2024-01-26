Чеферин — об уходе Бобана: я доверяют системе принятия решений в УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал уход Звонимира Бобана из УЕФА в знак протеста против планов изменить устав организации.

«Те, кто знает его и меня, естественно, придут к своим собственным выводам. Конгресс, а не отдельный человек обладает полномочиями определять целесообразность любых изменений. Мы доверяем нашему коллективному принятию решений и демократическим процедурам, которые эффективно ведут нас в будущее», — цитирует Чеферина Corriere dello Sport.

25 января стало известно, что Бобан решил покинуть УЕФА из-за желания Чеферина увеличить президентский срок.

Бобан был членом УЕФА с 2021 года. Чеферин возглавляет организацию с сентября 2016 года.

Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России.