Мостовой: не перешёл в «Реал» или «Барсу» из-за нежелания менять образ жизни

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не перешёл в топ-клуб во время игры в Испании.

«Были предложения от «Барселоны» и «Реала». Но я не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить. Я мог настоять, но не стал этого делать», — сказал Мостовой на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Он добавил, что жалеет о решении не переходить в топ-клуб Испании.

В испанском чемпионате россиянин выступал за «Сельту» и «Алавес». В настоящий момент специалист обучается в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.

Ранее сообщалось, что Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак».