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Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак»

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Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что после получения тренерской лицензии возглавит когда-нибудь красно-белых.
Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак»
  • РИА Новости

«Согласитесь возглавить «Спартак»?» — «А почему бы и нет», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что уже «всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака».

«Почему бы и нас не попробовать?» — добавил Мостовой.

Мостовой в академии Российского футбольного союза (РФС) ходит на курсы повышения квалификации. Экс-игрок «Сельты» должен будет получить тренерскую лицензию.

Ранее Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита». 

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