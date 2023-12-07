Мостовой признался, что согласился бы возглавить «Спартак»
- РИА Новости
«Согласитесь возглавить «Спартак»?» — «А почему бы и нет», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что уже «всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака».
«Почему бы и нас не попробовать?» — добавил Мостовой.
Мостовой в академии Российского футбольного союза (РФС) ходит на курсы повышения квалификации. Экс-игрок «Сельты» должен будет получить тренерскую лицензию.
Ранее Мостовой заявил, что возможный уход Клаудиньо не станет потерей для «Зенита».