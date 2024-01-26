Бетербиев: я бы дал нашим выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал возможное участие российских боксёров на Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтральных спортсменов.

«Мне кажется, у наших боксёров ещё есть шанс выступить на Олимпиаде — под нейтральным флагом. Нужно подписывать какие-то декларации или бумаги? Ну, это формальность», — сказал боксёр в эфире «Россия 24».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.