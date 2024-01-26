Бетербиев: я бы дал нашим выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе
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«Мне кажется, у наших боксёров ещё есть шанс выступить на Олимпиаде — под нейтральным флагом. Нужно подписывать какие-то декларации или бумаги? Ну, это формальность», — сказал боксёр в эфире «Россия 24».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Дмитрий Чернышенко высказался о возможной Олимпиаде в России.