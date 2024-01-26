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Шавло: на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят

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Бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал работу Леонида Федуна во главе красно-белых.
Шавло: на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Я не знаю другого такого человека в России, кто бы столько держал команду — с 2005 года. Наверное, только Гинера можно сравнить с ним. К сожалению, на Федуна было вылито много грязи «знатоками», которые ничего не ценят», — цитирует Шавло «Чемпионат».

Он добавил, что Федун многое сделал для клуба и построил стадион. По словам экс-игрока, бизнесмен поступил мудро, передав правление «Спартаком» ЛУКОЙЛу, потому что компания продолжает его наследие.

22 августа 2022 года Федун ушёл с поста президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Федун заявил, что ему было дорого возвести крышу на стадионе «Спартака».

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