Ковалёв не понимает, зачем одиночницы делают четверные в маленьком возрасте

Фигурист Артём Ковалёв считает, что юным спортсменкам не стоит пытаться делать четверные прыжки.

«Видел каскад Базылюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте, это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму», — цитирует Ковалёва ТАСС.

12-летняя Маргарита Базылюк набрала 70,29 балла и в финале соревнований опередила Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69), которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.

Базылюк на бис исполнила уникальный каскад четверной сальхов — четверной сальхов.

Ранее Татьяна Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам.





