Матыцин: фиджитал-спорт вызовет интерес не только в России

Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность, что соревнования по фиджитал-спорту вызовут интерес не только в России.

«Мы уверены, что он вызовет интерес не только в России, где уже зарегистрирован этот вид спорта, создана и аккредитована федерация, созданы два фиджитал-центра. В скором времени третий откроется в Казани и ещё в 17 субъектах РФ. Многие страны проявляют к нему интерес. Значит, проект имеет хорошую перспективу», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

По его мнению, фиджитал-спорт активно развивается.

«Игры Будущего состоятся буквально через три недели в Казани. Это инновационный проект, инициатором которого является Российская Федерация. Проект, который являет собой гармонию развития двигательной активности, торжество физических качеств и одновременно интеллектуальных способностей молодых людей и синергию. У этого проекта большое будущее», — добавил Матыцин.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минспорт заключил меморандум о сотрудничестве в сфере спорта с Пакистаном.