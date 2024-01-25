Британский журналист: российский футбол мало что может предложить европейскому

Британский журналист GiveMeSport Пол Браун заявил, что отсутствие российских клубов в еврокубках никак не влияет на их качество.

«Российский футбол мало что может предложить европейскому. Поэтому отстранение России от международных турниров мало кто обсуждает. Отсутствие российских клубов в еврокубках никак не влияет на их качество», — приводит слова Брауна «РБ Спорта».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Чеферин выступает за смягчение бана для молодёжных сборных России.