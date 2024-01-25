Морозова: в полуфинале Медведеву было бы проще сыграть с Алькарасом, чем со Зверевым

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова выразила мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву было бы проще сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Australian Open.

«Не считаю, что Даниилу повезло с соперником. На мой взгляд, ему было бы проще сыграть с Карлосом Алькарасом, который в этому году совершил слишком много невынужденных ошибок на Australian Open и сам признался, что нужно было лучше готовиться. Поэтому немец пока именно с точки зрения подготовки смотрится лучше.

И для Медведева это не будет лёгкой прогулкой по корту. Потому что Зверев обладает теми качествами, которыми многие восхищаются. Мне доводилось общаться с легендарным Джоном Макинроем, и он всегда был в восторге от того, как Александр ведёт игру, которая порой бывает непредсказуемой. Поэтому пожелаем нашему Даниилу только удачи», — сказала Морозова RT.

Ранее сообщалось, что Морозова считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника — немца Александра Зверева.