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Морозова считает, что у Медведева больше шансов на победу в 1/2 финала Australian Open

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Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова считает, что у российского теннисиста Даниила Медведева больше шансов на выход в финал Australian Open, чем у его соперника — немца Александра Зверева.
Морозова считает, что у Медведева больше шансов на победу в 1/2 финала Australian Open
  • Gettyimages.ru

«Даниил Медведев очень хорошо знает Александра Зверева. Они встречались уже 18 раз, и я думаю, что у россиянина есть ключ к его игре. Медведев очень хорошо умеет разбивать игру соперника благодаря своему чуткому тактическому мышлению — недаром он учился в физико-математическом лицее. Так что он может заставить немца сыграть так, как ему нужно, подавать именно в определённые места, как бы уводя его за собой. Потому что Даниил прекрасно чувствует своего оппонента. Сам матч будет очень тяжёлым для обоих. Но, на мой взгляд, больше шансов на победу у нашего теннисиста. Ждём его в финале», — сказала Морозова в беседе с RT.

Ранее Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом.

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