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Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон признался, что считает теннисиста Александра Зверева, выступающего за Германию, российским спортсменом.
Камельзон заявил, что считает Зверева российским теннисистом
  • Gettyimages.ru

«В полуфинале турнира в Мельбурне на корте встретятся русские парни. Зверев — такой же немец, как я китаец. Я знаю его родителей — они уроженцы Сочи, просто живут в другой стране. Да, они знают немецкий, но дома говорят всегда по-русски. Его отец Александр Михайлович — блестящий тренер, который передал Саше всё, что знает сам из советской школы тенниса. Поэтому я его считаю российским теннисистом», — заявил Камельзон RT.

Ранее Камельзон поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года между россиянином Даниилом Медведевым и Зверевым.

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