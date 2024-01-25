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Мать упавшей на соревнованиях Симоновой сообщила, что дочь пока останется в больнице

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Мама фигуристки Марии Симоновой Ирина Симонова сообщила, что дочь пока останется в больнице после падения головой об лёд на соревнованиях в Москве.
Мать упавшей на соревнованиях Симоновой сообщила, что дочь пока останется в больнице
  • РИА Новости

«Скорая увезла нас с катка — я ехала вместе с Машей, за нами до больницы ехал Мартин, её партнёр, вместе с тренером. В больнице нам были предоставлены самые лучшие специалисты — к процессу мгновенно подключилось всё руководство нашей московской федерации. Конечно, Маша уже рвётся на лёд, но как минимум до завтра она останется в больнице, да и потом ещё некоторое время ей надо побыть дома», — приводит слова Симоновой ТАСС.

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Ранее судья Александр Лакерник объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Марии Симоновой с Мартином Бреславским после падения девушки головой об лёд.

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