Мать упавшей на соревнованиях Симоновой сообщила, что дочь пока останется в больнице

Мама фигуристки Марии Симоновой Ирина Симонова сообщила, что дочь пока останется в больнице после падения головой об лёд на соревнованиях в Москве.

«Скорая увезла нас с катка — я ехала вместе с Машей, за нами до больницы ехал Мартин, её партнёр, вместе с тренером. В больнице нам были предоставлены самые лучшие специалисты — к процессу мгновенно подключилось всё руководство нашей московской федерации. Конечно, Маша уже рвётся на лёд, но как минимум до завтра она останется в больнице, да и потом ещё некоторое время ей надо побыть дома», — приводит слова Симоновой ТАСС.

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Ранее судья Александр Лакерник объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Марии Симоновой с Мартином Бреславским после падения девушки головой об лёд.