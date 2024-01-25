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Лакерник: после падения Симоновой пришёл к выводу, что они могут завершить программу

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Почётный вице-президент ISU и судья Александр Лакерник объяснил, почему не остановил прокат фигуристки Марии Симоновой с Мартином Бреславским после падения девушки головой об лёд.
Лакерник: после падения Симоновой пришёл к выводу, что они могут завершить программу
  • РИА Новости

«Это решение рефери. Им был я и, глядя на спортсменов, я пришёл к выводу, что они могут доехать до завершения программы. Да, риск существует. Но давайте не будем вообще стартовать. Риск у любых спортсменов существует с самого начала», — приводит слова Лакерника РИА Новости.

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Ранее тренер заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней Симоновой.

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