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Тренер Симоновой заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки

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Тренер Бетина Попова рассказала о результатах обследования фигуристки Марии Симоновой после падения головой об лёд во время соревнований.
Тренер Симоновой заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки
  • Gettyimages.ru

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет», — приводит слова Поповой «Спорт-Экспресс».

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Фигуристка не появилась в комнате ожидания оценок после выступления.

Ранее сообщалось, что у ударившейся головой об лёд фигуристки Симоновой частичная потеря памяти.

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