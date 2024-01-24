Тренер Симоновой заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки

Тренер Бетина Попова рассказала о результатах обследования фигуристки Марии Симоновой после падения головой об лёд во время соревнований.

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет», — приводит слова Поповой «Спорт-Экспресс».

Партнёр не смог удержать Симонову во время поддержки, она упала с высоты и ударилась головой. Пара смогла завершить программу и получила 42,51 балла.

Фигуристка не появилась в комнате ожидания оценок после выступления.

Ранее сообщалось, что у ударившейся головой об лёд фигуристки Симоновой частичная потеря памяти.