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Туктамышева: поднять на ребенка руку, скакалку — это плохо, насилие нельзя оправдать

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что знает, что известные фигуристки прошли через насилие.
Туктамышева: поднять на ребенка руку, скакалку — это плохо, насилие нельзя оправдать
  • РИА Новости

«Многие родители боятся насилия в большом спорте. Вокруг фигурного катания действительно есть много правдивых и не очень историй. Знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли.

Поднять на ребёнка руку, скакалку, чехол — это плохо, так делать не надо. Насилие никак нельзя оправдать. Но, тем не менее, поскольку об этой проблеме сегодня говорят всё чаще, я вижу, что тренеры начинают пересматривать своё поведение», — приводит слова Туктамышевой «Мел.ФМ».

Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Тарасова высказалась об участии Туктамышевой в командном чемпионате России по прыжкам — 2024.

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