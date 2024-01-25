Жена Тикнизяна намекнула на переход футболиста в «Зенит»

Ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина, жена защитника московского «Локомотива» и сборной Армении по футболу Наира Тикнизяна, намекнула на переход мужа в санкт-петербургский «Зенит».

Ромашкина опубликовала в социальной сети совместное фото с Тикнизяном, подписав его: «Солнце в зените! Мы в Абу-Даби».

Отметим, что фраза «Солнце в зените» присутствует в композиции группы «Ленинград», которая стала песней болельщиков петербургского клуба. При этом «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ), где сейчас и находятся защитник с супругой.

В нынешнем сезоне 24-летний армянин забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что переход Тикнизяна в «Зенит» может сорваться из-за разногласий по контракту.