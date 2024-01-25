Соболенко поблагодарила болельщиков после выхода в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировал победу над американкой Кори Гауфф в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«Я смогла сконцентрироваться на себе. Была готова ко всему, в том числе, что Кори будет двигаться и отбивать все мячи. Мне надо было быть готовой нанести ещё один удар. Это стало ключевым», — заявила Соболенко после игры в Мельбурне.

Также теннисистка поблагодарила зрителей за поддержку.

«В последний раз, когда я здесь играла, у меня почти не было поддержки, а сегодня спасибо вам за поддержку и атмосферу, вы делаете это место особенным для меня. Я это очень ценю», — сказала она.

В финале 25-летняя белоруска встретится с победительницей игры между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Australian Open проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что Соболенко стала второй теннисистка в ХХI веке, вышедшей в три подряд финала на хардовых турнирах Большого Шлема.