Соболенко — вторая теннисистка в ХХI веке, вышедшая в три подряд финала на хардовых ТБШ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет в финале Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В матче 1/2 финала 25-летняя белоруска победила американку Кори Гауфф со счётом 7:6 (6:2), 6:4.

Таким образом, Соболенко стала второй теннисисткой в ХХI веке, вышедшей в три и более финалов подряд на хардовых турнирах Большого шлема в женском одиночном разряде.

В 2023 году теннисистка выиграла Australian Open, обыграв в решающей встрече уроженку Москвы Елену Рыбакину из Казахстана, и проиграла Гауфф в финале Открытого чемпионата США.

Также это удалось сделать белоруске Виктории Азаренко, которая выходила в четыре финала на хардовых ТБШ подряд с Australian Open 2012 года по US Open 2013-го.

Азаренко выиграла АО-2012, победив в финале российскую теннисистку Марию Шарапову, и стала победительницей АО-2013, обыграл в матче за титул китаянку Ли На.

В финалах US Open 2012 и 2013 годов белорусская теннисистка проиграла американке Серене Уильямс.

Ранее сообщалось, что Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open.