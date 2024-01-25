Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в финал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

В матче 1/2 финала 25-летняя белоруска победила американку Кори Гауфф со счётом 7:6 (6:2), 6:4.

В финале Соболенко встретится с победительницей игры между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

При этом вторая ракетка мира третий раз сыграет в финале турнира Большого шлема.

В 2023 году Арина выиграла Australian Open, обыграв в решающей встрече уроженку Москвы Елены Рыбакину из Казахстана, и проиграла Гауфф в финале Открытого чемпионата США.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open.