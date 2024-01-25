Хиддинк поддерживает намерение Чеферина смягчить бан для молодёжных сборных России

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о возвращении молодёжных команд России к международным матчам.

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — цитирует Хиддинка «СЭ».

По информации The Telegraph, Чеферин рассматривает возвращение молодёжных команд России из-за желания смягчить наказание для детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.