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Хиддинк поддерживает намерение Чеферина смягчить бан для молодёжных сборных России

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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о возвращении молодёжных команд России к международным матчам.
Хиддинк поддерживает намерение Чеферина смягчить бан для молодёжных сборных России
  • globallookpress.com
  • © Nataliya Kondratenko

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», — цитирует Хиддинка «СЭ».

По информации The Telegraph, Чеферин рассматривает возвращение молодёжных команд России из-за желания смягчить наказание для детей, которые «не должны нести ответственность за то, в чём не виноваты».

Ранее сообщалось, что РФС пригласит Новака Джоковича на матч между сборными России и Сербии.

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