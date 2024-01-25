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Азар встретился с бол-боем, которого ударил 11 лет назад

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Бывший нападающий «Реала» и «Челси» Эден Азар встретился с бол-боем, которого ударил 11 лет назад.

«По окончании карьеры приятно встретиться со старыми друзьями», — написал Азар в соцсетях.

Азар ударил бол-боя Чарли Моргана в 2013 году во время полуфинала матча Кубка Английской лиги с «Суонси». Футболист пнул парня ногой в живот в попытке забрать у него мяч и быстрее возобновить игру, за что был дисквалифицирован.

В настоящий момент Морган занимается бизнесом и входит в список богатейших людей Великобритании.

Ранее Азар рассказал, что наслаждается жизнью после завершения карьеры.

 

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