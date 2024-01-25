Поздняков: возвращение российского спорта на международную арену лежит через Азию
«Убеждён, что путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через Азию, и географическое положение Приморья является стратегически важным для реализации этой задачи», — написал Поздняков в Telegram-канале.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.
При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Поздняков высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.