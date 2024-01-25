Поздняков: возвращение российского спорта на международную арену лежит через Азию

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что возвращение российского спорта на международные турниры будет проходить через Азию.

«Убеждён, что путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через Азию, и географическое положение Приморья является стратегически важным для реализации этой задачи», — написал Поздняков в Telegram-канале.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

При этом атлеты не будут допущены к командным соревнованиям. Российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Поздняков высказался о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.