Пименов: Тикнизян будет основным игроком в «Зените»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов высказался по поводу возможного перехода защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Считаю, что в Санкт-Петербурге Наир Тикнизян будет конкурировать прежде всего с левым полузащитником. Например, с Андреем Мостовым. Да, недавно был приобретён Ильзат Ахметов из «Краснодара», который выступает в этом же амплуа, но он может играть и на правом фланге. Так что в этой ситуации с учётом того, что Сергею Семаку, по его словам, нужны российские футболисты, Тикнизян укрепит состав «Зенита». Что касается позиции защитника, то там, как и всегда, будет играть Дуглас Сантос. Наиру же будет заготовлена роль в атаке», — заявил Пименов RT.

Ранее Губерниев высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».