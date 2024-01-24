Мостовой: я не могу осуждать Промеса, его вина не доказана

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации с нападающим Квинси Промесом, которому грозит лишение свободы сроком на девять лет по делу о контрабанде наркотиков в Нидерландах.

«Квинси Промес стал фигурантом очень печальной истории. И пока мне сложно судить и делать какие-то выводы об этом. Потому что ситуация очень сложная, мы не знаем всех деталей дела. С одной стороны, нет дыма без огня, с другой — вина ещё не доказана. А в ещё более сложном положении находится «Спартак», который не вправе нарушать законы, если вдруг его признают виновным. Так что дело запутанное, и осуждать его я не имею права. Пусть этим занимаются судьи, юристы», — заявил Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.