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Мостовой: Угальде хороший игрок, но он не стоит €14 млн

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.
Мостовой: Угальде хороший игрок, но он не стоит €14 млн
  • РИА Новости

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но всё дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него €4 млн, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но €14 млн? Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег. Но я не удивлюсь, если так и произойдёт. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешёвке», — сказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

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