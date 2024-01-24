Мостовой: Угальде хороший игрок, но он не стоит €14 млн

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном трансфере нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московской клуб.

«У Манфреда Угальде достаточно хорошая статистика для 21-летнего игрока. Но всё дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него €4 млн, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но €14 млн? Это слишком дорого. Нет смысла переплачивать столько денег. Но я не удивлюсь, если так и произойдёт. Кто только к нам не приезжал, все фамилии и не вспомнишь. Покупали задорого, продавали по дешёвке», — сказал Мостовой RT.

Ранее Мостовой высказался о конкуренции в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.